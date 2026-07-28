TGD'den LGBTQ Dayanışması - Son Dakika
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TGD'den LGBTQ Dayanışması

TGD\'den LGBTQ Dayanışması
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TGD, CSD saldırısının ardından LGBTQ topluluğuyla dayanışma mesajı yayımladı, radikalleşmeyle mücadele çağrısı yaptı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Türk Toplumu (TGD), Berlin'deki Christopher Street Day (CSD) etkinliğine düzenlenen saldırının ardından LGBTQ topluluğuyla dayanışma mesajı yayımladı. TGD Başkanı Gökay Sofuoğlu, göçmenleri hedef alan söylemler yerine radikalleşmeyle mücadele, demokrasi eğitimi ve "queer" örgütlerine daha güçlü destek verilmesi çağrısında bulundu.

TGD, Berlin'deki Christopher Street Day (CSD) etkinliğine düzenlenen ve "İslamcı terör saldırısı" olarak nitelenen saldırının ardından, LGBTQ topluluğuyla dayanışma içinde olduğunu açıkladı. TGD Başkanı Gökay Sofuoğlu, olayın ardından göçmenleri hedef alan söylemler yerine radikalleşmeyle mücadele, demokrasi eğitimi ve LGBTQ örgütlerine daha fazla destek verilmesini istedi.

Sofuoğlu, saldırıda yaşamını yitirenler, yaralananlar ve yakınları için derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Cinsiyet kimliği bakımından çeşitlilik gösteren ve çoğunlukla LGBTQ çatısı altında anılan bireylerin oluşturduğu topluluğu ifade eden queer topluluğuyla tam dayanışma içindeyiz. Derneğimizde queer üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımız bulunuyor. Yıllardır bu alanda projeler yürütüyoruz. Saldırıda bizim camiamızdan insanların da hayatını kaybetmiş veya yaralanmış olabileceği düşüncesi hepimizi derinden etkiledi" dedi.

Açıklamada, son yıllarda queer bireylere ve etkinliklerine yönelik saldırıların arttığına dikkat çekildi. Queerler ve göçmenlerin uzun süredir bu tehdide işaret ettiği belirtilerek, sağ ve aşırı sağ kaynaklı nefret söylemlerinin yanı sıra queer örgütlerine yönelik bütçe kesintilerinin ve ayrımcı siyasi söylemlerin, hem aşırı sağcıları hem de İslamcı radikalleri cesaretlendirdiği ifade edildi.

Sofuoğlu, saldırının ardından aceleci değerlendirmeler yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Şüpheli Alman vatandaşıdır ve Almanya'da radikalleşmiştir. Irkçılık, daha fazla göç kontrolü ya da sınır dışı çağrıları insan hayatını kurtarmaz. Asıl ihtiyaç duyulan, radikalleşmeye ve queer karşıtlığına karşı etkili önleme ve demokrasi çalışmalarıdır" diye konuştu.

TGD Başkanı Sofuoğlu, federal hükümetin özellikle queer gençlik örgütlerine yönelik mali destekleri azaltmasını eleştirerek, queer bireylerin güvenliğinin sağlanması ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi için somut adımlar atılmasını istedi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TGD'den LGBTQ Dayanışması - Son Dakika

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