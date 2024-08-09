Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan\'da Gıda ve Tarım Fuarı\'nın açılışına katıldı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın Karaiçi kentinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile 2. Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarı'nın (FOODAG '24) açılışına katıldı.

Bakan Bolat açılışa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif ile birlikte, 2. Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarı'nın (FOODAG '24) açılışını gerçekleştirmek üzere Karaçi'deyiz. Bu önemli etkinlikte, tarım ve gıda sektörlerinde iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme fırsatlarını değerlendirdik, özellikle gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konularında iki ülkenin ortak projeler geliştirme gerekliliğini vurguladık" dedi.