Tigray krizi: Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da halka kenti savunma çağrısı

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yetkililer, isyancıların başkente yürüyebileceği kaygıları nedeniyle halka silahlarını kaydettirme ve kenti savunmaya hazır olma çağrısı yaptı.

Çağrı, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) Addis Ababa'ya 400 kilometre uzaklıktaki iki kenti ele geçirdiklerini açıklamasının ardından geldi.

Hükümet ise TPLF'in açıklamasını "propaganda" diye tanımladı.

Ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesindeki savaş bir yıl önce çıkmıştı.

TPLF daha sonra komşu Amhara ve Afar bölgelerinde ilerledi.

Çatışmaların başlamasından bu yana iki milyondan fazla kişi evlerini terk etti ve binlerce kişi de yaşamını yitirdi.

TPLF ise, BM'ye göre 400 bin kişinin "açlık koşullarında" yaşadığını tahmin ettiği Tigray bölgesindeki kuşatmayı yarmak istediğin söylüyor.

Başta Başbakan Ahmed Abiy'in siyasi reformları nedeniyle ters düşen hükümet ve isyancılar arasında uluslararası arabuluculuk çabaları şu ana dek sonuç vermedi.

Addis Ababa'da beş milyondan fazla kişi yaşıyor.

Resmi yayın kuruluşu Fana Yayın Kurumu'nun haberine göre Addis Ababa Barış ve Güvenlik Bürosu'nun Başkanı Kenea Yadeta halka ellerindeki silahları kaydetmeleri ya da hükümete veya kullanabilecek bir yakınlarına vermeleri için iki gün süre tanıdı.

Yadeta halka kendilerini "örgütlemeleri" ve mahallelerini kontrol etmek için güvenlik güçleriyle ortak çalışmaları gerektiğini de ekledi.

Yadeta ayrıca ev sahipleri ve otel sahiplerinin kiracılarının ve konuklarının kimliklerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

TPLF, stratejik Dessie ve Kombolça kentlerini aldıklarını ve başkente 325 kilometre uzaklıktaki Kemise'ye doğru ilerlediklerini açıkladı.

Başbakan Abiy ise, televizyonda yaptığı konuşmada TPLF ile birlikte yabancıların da savaştığını söyledi, ancak detay vermedi. TPLF ise bu iddiayı yalanladı.