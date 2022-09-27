TikTok'ta popüler yayıncılar arasında yer alan Karla Pardini geçtiğimiz hafta Meksika'da gizemli bir suikaste uğradı.
İddialara göre gece 22.30 sıralarında Pardini'nin telefonu çaldı. Pardini telefonun karşısındaki gizemli sesin 'Dışarı çık' komutuna uyarak dışarı çıktı. Ailesi ise bir süre sonra kızlarının eve dönmemesi üzerine polise haber verdi.
Ekipler, Karla Pardini'nin cansız bedenini evinin yakınlarında buldu. Güvenlik kayıtlarının incelememesi sonucunda Pardini'nin mahallesinde elinde silahla gezen biri tespit edildi. Ancak fenomenin neden öldürüldüğü henüz netlik kazanmadı.
Son Dakika › Dünya › Gece yarısı gizemli bir telefon alan sosyal medya fenomeninin cesedi bulundu - Son Dakika