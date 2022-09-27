Gece yarısı gizemli bir telefon alan sosyal medya fenomeninin cesedi bulundu - Son Dakika
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Gece yarısı gizemli bir telefon alan sosyal medya fenomeninin cesedi bulundu

27.09.2022 23:54
Gece yarısı gizemli bir telefon alan sosyal medya fenomeninin cesedi bulundu

Geçtiğimiz hafta evinde oturduğu sırada kendisini arayan bir kişinin, "Dışarı çık" demesinin ardından dışarı çıkan ve bir daha eve dönmeyen TikTok fenomeni Karla Pardini'nin silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu.

TikTok'ta popüler yayıncılar arasında yer alan Karla Pardini geçtiğimiz hafta Meksika'da gizemli bir suikaste uğradı.

TELEFON EDİP 'DIŞARI ÇIK' DEDİ

İddialara göre gece 22.30 sıralarında Pardini'nin telefonu çaldı. Pardini telefonun karşısındaki gizemli sesin 'Dışarı çık' komutuna uyarak dışarı çıktı. Ailesi ise bir süre sonra kızlarının eve dönmemesi üzerine polise haber verdi.

TikTok fenomeni gece yarısı gelen gizemli 'dışarı çık' telefonundan sonra öldürüldü

SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Ekipler, Karla Pardini'nin cansız bedenini evinin yakınlarında buldu. Güvenlik kayıtlarının incelememesi sonucunda Pardini'nin mahallesinde elinde silahla gezen biri tespit edildi. Ancak fenomenin neden öldürüldüğü henüz netlik kazanmadı.

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