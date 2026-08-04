Tokyo\'da 3 Aslan Sıcak Çarpmasından Öldü

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'daki Tama Hayvanat Bahçesi'nde 3 aslanın sıcak çarpması şüphesiyle öldüğü bildirildi.

Japonya basınında yer alan haberlere göre, başkent Tokyo'daki Tama Hayvanat Bahçesi'nde sıcak çarpması şüphesiyle tedavi gören 3 aslan hayatını kaybetti. Temmuz ayının ortalarında hayvanat bahçesindeki 16 aslandan 10'unun ayağa kalkamama ve iştahsızlık gibi belirtilerle hastalandığı kaydedildi. Hayvanat bahçesi yetkililerinin ilaç tedavisi uyguladığı ve vücut ısılarını düşürmeye çalıştığı aslanlardan 3 yaşındaki dişinin 28 Temmuz'da, 11 yaşındaki dişinin 31 Temmuz'da, 15 yaşındaki dişinin ise 2 Ağustos'ta öldüğü aktarıldı.

Yapılan otopside her 3 aslanda da sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği tespit edilirken, kesin ölüm nedeninin test sonuçlarının ardından netleşeceği belirtildi. Tedavisi süren diğer 3 aslanın sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.