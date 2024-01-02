Tokyo\'da Haneda Havaalanı\'nda Uçak Yangını: Yolcular Tahliye Edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Haneda Havaalanı'na inen bir uçakta yangın çıktı. Yolcuların kaçarak uçaktan ayrılırken çekilmiş görüntüleri yayımlandı.

Japonya Havayolları uçaktaki 379 yolcu ve mürettebatın tamamının tahliye edildiğini açıkladı.

İtfaiye görevlileri yangını kontrol altına almaya çalışırken, uçak tamamen yandı.

New Chitose Havalimanı'ndan kalkan Japonya Havayolları'nın 516 sefer sayılı Airbus A350 uçağının, Haneda Havalimanı'na inerken bir sahil güvenlik uçağıyla çarpıştığı bildiriliyor.

Japon yayın kuruluşları TBS ve NHK, sahil güvenlik uçağındakilerden altı kişiden birinin kaçmayı başardığını, beşinin ise kaybolduğunu duyurdu.

Haneda Havalimanı'nın bütün pistleri kapatıldı.