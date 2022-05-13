Toprağın altında bulunan yumurta fosili 72 yaşında çıktı - Son Dakika

Bilim insanları, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Ganzhou kentinde, içinde tanımlanabilen hadrozor embriyoları bulunan iki yumurta fosili bulunduğunu bildirdi. Tarihi 66 ila 72 milyon yıl öncesine dayanan fosiller, şimdi Fujian eyaletindeki Yingliang Taş Doğal Tarih Müzesi'nde korunuyor. Daha iyi korunmuş olan yumurta, toplam hacmi yaklaşık 660 ml olan oval küremsi bir şekle sahip.

YUMURTANIN YÜZDE 40'I EMBRİYO

Embriyo, yumurtanın yaklaşık yüzde 40'ını kaplıyor. Keşifle ilgili Çin ve Kanada'daki araştırmacılar tarafından ortaklaşa kaleme alınan makale, BMC Ecology and Evolution dergisinde yayımlandı. Araştırma ekibine göre, daha önce de hadrozor embriyo fosilleri keşfedilmesine karşın, Ganzhou'da bulunan iki fosil, bugüne kadar türlerinin en iyi korunmuş fosilleri olduğu açıklandı.