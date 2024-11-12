Toronto'da Tesla faciası: Elektronik kapılar açılmayınca 4 genç yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Toronto'da Tesla faciası: Elektronik kapılar açılmayınca 4 genç yanarak hayatını kaybetti

Toronto\'da Tesla faciası: Elektronik kapılar açılmayınca 4 genç yanarak hayatını kaybetti

Kanada'nın Toronto kentinde meydana gelen trafik kazasında, Tesla marka bir otomobilin elektronik kapılarının açılmaması sonucu 4 genç yaşamını yitirdi. Araçta bulunan bir kadın ise, olay yerinden geçen bir posta çalışanının camı kırmasıyla son anda kurtuldu. Tesla'nın elektronik kapı sistemi, güç kesilmesi durumunda çalışmıyor. Uzmanlar, araçlarda manuel açma sistemi bulunmasına rağmen bu özelliğin yeterince bilinmediğini ve kaza anında kullanımının zor olduğunu belirtti.

12.11.2024 10:58
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Kanada'nın Toronto kentinde geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen korkunç kazada, Tesla marka aracın elektronik kapılarının açılmaması sonucu 4 genç yanarak hayatını kaybetti.

Yüksek hızla bariyerlere çarpan Tesla'da bulunan 25 yaşındaki Neelraj Gohil, 29 yaşındaki ablası Ketaba Gohil ile arkadaşları Jay Sisodiya ve Digvijay Patel feci şekilde can verdi. Araçta bulunan 20'li yaşlardaki bir kadın ise, olay yerinden geçen Kanada Posta çalışanı Rick Harper'ın metal bir çubukla camı kırması sonucu son anda kurtarıldı.

Kurtulan kadın, araç kapılarını içeriden açamadıklarını ve büyük panik yaşadıklarını belirtti. Kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Harper, "Dumanın yoğunluğu nedeniyle araçta başka yolcuların olduğunu göremedim" dedi.

Tesla araçlarında bulunan elektronik kapı sisteminin kaza anında güç kesilmesi durumunda çalışmadığı ortaya çıktı. Uzmanlar, araçlarda manuel açma sistemi bulunmasına rağmen bu özelliğin yeterince bilinmediğini ve kaza anında kullanımının zor olduğunu vurguladı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin aynı Tesla modeliyle ilgili dokuz ayrı soruşturma yürüttüğü öğrenildi. Polis, kazanın kesin nedenini araştırıyor.

Toronto'da Tesla faciası: Elektronik kapılar açılmayınca 4 genç yanarak hayatını kaybetti
Toronto'da Tesla faciası: Elektronik kapılar açılmayınca 4 genç yanarak hayatını kaybetti

Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, Toronto, Kanada, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Toronto'da Tesla faciası: Elektronik kapılar açılmayınca 4 genç yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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