Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi - Son Dakika
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Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi

08.07.2022 01:02

Japonya'nın Fukushima Eyaletindeki Koriyama Şehri'nde bir trafoya yılan girdiği yönündeki ihbar sonrası yetkililer harekete geçti. Ekipler, trafoya gittiklerinde yılanın parçalara ayrılarak kablolara zarar verdiğini gördü. Olay nedeniyle elektriksiz kalan 10 bin ev, yapılan çalışmanın ardından aydınlatıldı.

Fukushima Eyaletindeki Koriyama Şehri'nde daha önce eşi benzerine rastlanmayan bir olay yaşandı. Şehrin merkezindeki bir trafoya yılan girdiği yönünde şikayette bulunuldu. Aldıkları ihbarın ardından olay yerine gelen ekipler, trafoda incelemede bulundu.

PARÇALARA AYRILMIŞ

Ekipler, trafoya giren bir yılanın yandığını ve parçalara ayrılmasının ardından kablolara zarar verdiğini tespit etti. Yılanın verdiği zarardan etkilenen kablolar, temassızlık yaptı. Bu nedenle oluşan elektrik kesintisi nedeniyle de 10 bin ev karanlıkta kaldı.

1 SAAT BOYUNCA ÇALIŞTILAR

Sorunu tespit eden ekipler, hemen çalışmaya geçti. Yaklaşık 1 saat boyunca devam eden tamiratın ardından 10 bin ev ve iş yerlerine elektrik yeniden verilebildi. Japan Today'den alıntı yapan Newsweek, söz konusu yılanın bölgede en çok konuşulan konu haline geldiğini yazdı.

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