Trami fırtınası Filipinler\'de 126 can aldı

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Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Filipinler'in kuzeydoğusunda karaya çıkan Trami Tropik Fırtınası'nın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya yükseldiğini duyurdu.

BİRÇOK BÖLGEYE HALEN ULAŞILAMADI

Ülkenin çeşitli bölgelerinde toprak kaymalarına da neden olan Trami Tropik Fırtınası nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemezken, ülke genelinde 293 yol ve 67 köprü ulaşıma kapandı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, dün yaptığı açıklamada, sel ve toprak kaymalarının etkili olduğu birçok bölgeye ulaşılamadığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.