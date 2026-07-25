Trump 2028 Başkanlık Adaylığını Açıkladı - Son Dakika
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Trump 2028 Başkanlık Adaylığını Açıkladı

Trump 2028 Başkanlık Adaylığını Açıkladı
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Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde 2028'de dördüncü kez başkan adayı olacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında yaşanan silahlı saldırı nedeniyle ertelenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaptığı açıklamada, 2028 yılında dördüncü kez başkanlığa aday olma niyetinde olduğunu bildirdi.

Başkent Washington'daki bir otelde düzenlenen ve ilki 25 Nisan'da silahlı bir saldırı sebebiyle yarıda kesilen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeği yeniden gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasının başında şaka olduğunu söylediği dördüncü kez başkanlık adaylığı konusunu programın sonunda tekrar dile getirerek resmi adım atacağını belirtti. Dördüncü adaylığı için girişimde bulunacağını aktaran Trump, seçimleri daha önce üç kez kazandığını ve bu başarıyı tekrarlayacağını öne sürdü.

Basına verdiği önemi göstermek ve basın kuruluşlarının izlenme oranlarına katkı sağlamak amacıyla bu duyuruyu yaptığını belirten Trump, adaylık kararının salondaki gazeteciler için özel bir haber niteliği taşıdığını ifade etti. Seçim sürecinin ve kazanmanın kendisi için zor olmayacağını savunan Trump, ülkeyi yönetme konusunda son derece başarılı olduğunu dile getirdi. Trump, adaylığını açıkladığı sırada cebinden çıkardığı 'TRUMP 2028' yazılı kırmızı seçim şapkasını takarak katılımcılara gösterdi.

ABD Anayasası gereğince, bir kişinin başkanlık makamına ikiden fazla seçilmesine izin verilmiyor. Buna karşın, söz konusu anayasal sınırlandırmanın ABD Kongresi'nin Temsilciler Meclisi ve Senato kanatlarının ya da eyalet meclislerinin üçte ikisinin desteğinin sağlanması durumunda değiştirilebilme ihtimali bulunuyor.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump 2028 Başkanlık Adaylığını Açıkladı - Son Dakika

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