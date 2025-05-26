Trump, AB Gümrük Vergisini Erteledi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon konuşmasından sonra Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen mallara uygulanması planlanan yüzde 50'lik gümrük vergisini 9 Temmuz 2025'e kadar erteledi. Karar, taraflar arasında yürütülen ticaret müzakerelerine zaman kazandırmayı hedeflerken, geçici rahatlama sağlayan bu adımın ardından yeni bir ticaret krizinin patlak verebileceği uyarıları yapıldı.

ABD Başkanı Trump, AB'den ithal edilen mallara yönelik yüze 50 oranındaki gümrük vergisinin uygulanmasını 9 Temmuz'a kadar ertelediğini duyurdu. Bu karar, Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen arasında gerçekleşen ve olumlu geçtiği bildirilen bir telefon görüşmesinin ardından alındı. Von der Leyen, daha kapsamlı ticaret müzakereleri için ek süre talep etti ve AB'nin hızlı ve kararlı bir şekilde müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "9 Temmuz 2025'e kadar uzatmayı kabul ettim, bunu yapmak benim için bir ayrıcalıktı" ifadelerini kullandı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump'ın AB gümrük tarifelerini erteleme kararının, AB ile ABD arasında devam eden ticaret müzakerelerine zaman tanımayı amaçladığı kaydedildi. Trump, daha önce AB'nin ticaret konusunda "çok zor" bir muhatap olduğunu ve müzakerelerin "hiçbir yere varmadığını" ifade etmişti.

Erteleme haberi, finansal piyasalarda olumlu bir etki yarattı. ABD borsa vadeli işlemleri ve Avrupa hisse senetleri yükselişe geçti; Dow Jones vadeli işlemleri 417 puan (yüzde 1) arttı, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 1,1 ve Nasdaq-100 vadeli işlemleri yüzde 1,2 yükseldi. Ancak Avrupalı analistler, "bu ertelemenin geçici bir rahatlama sağladığını ve ticaret gerilimlerinin yeniden artabileceği" konusunda uyardı. Citigroup, tarifelerin uygulanması durumunda Avrupa piyasalarının yüzde 7-8 oranında düşebileceğini öngördüğünü dile getirdi.

AB ve ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin 9 Temmuz'a kadar olumlu bir sonuca ulaşıp ulaşamayacağı belirsizliğini korurken; bu süre zarfında tarafların anlaşmaya varamaması durumunda, Trump'ın tarifeleri uygulamaya koyması ve AB'nin karşılık vermesi olasılığının bulunduğu belirtildi.