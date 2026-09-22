Trump: \'Ara seçimlerden sonra İran ile anlaşma yapabiliriz\'

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin kasım ayında yapılacak ara seçimlerden sonra İran ile bir anlaşma yapabileceğine inandığını söyledi. Trump, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "Vermem gereken büyük bir karar var. İran'la, ülkeyi yeniden inşa etmelerine ve eskisinden çok daha büyük biri hale getirmelerine olanak tanıyan bir anlaşma mı yapılacak?" dedi. ABD Başkanı, "Yoksa İslam Cumhuriyeti'ni, insanları ve ülkeleri bir daha asla öldürme ya da yok etme fırsatı bulamayacakları şekilde süratle yerle bir mi edeceğim? Onları, hayatta kalma şansı olmaksızın cehenneme mi göndereceğim?" diye devam etti. Ancak Trump daha sonra da "Seçimden hemen sonra bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü anlaşmamaları mantıksız olur. Ara seçimlerde nasıl bir performans sergileyeceğimi görmeyi bekliyorlar" diye konuştu. Trump, "İran rejimi zayıf ve çaresiz" derken "Tahran'ın asla nükleer silahlara sahip olmayacağını" vurguladı. ABD Başkanı, tüm ülkelere İran'ı ekonomik anlamda "tecrit etme" çağrısı yaptı. Donald Trump, konuşmasına ekonomi, göç ve sınır güvenliği konusundaki başarılarını öne çıkarıp, şiddet içeren suçlarda düşüş olduğunu iddia ederek başladı. Bu da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki liderlere değil de ABD'li seçmenlere hitap ediyormuş gibi bir izlenim verdi. Rusya-Ukrayna savaşına değinen ABD Başkanı, bu savaşta da anlaşmanın "hızla" sağlanacağını savundu.Trump, "Rusya ve Ukrayna liderleriyle çok yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz ve bu işi halledeceğiz. Sanırım bu, insanların sandığından çok daha hızlı gerçekleşecek. Artık bıktılar" dedi.ABD Başkanı, kurduğu Barış Kurulu'nun da Gazze'deki savaşı sona erdirdiğini savundu. Barış Kurulu'na yaklaşık 30 ülkenin katıldığını söyleyen siyasetçi, üye ülkelere yaptıkları milyonlarca dolarlık katkı için teşekkür etti. Trump "Küba batmış bir devlet, Küba'ya özgürlük gelecek" derken, Küba heyeti ABD Başkanı'nın konuşması sırasında toplantı salonunu terk etti. ABD Başkanı, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) şiddetle karşı olduğunu ve hiçbir ABD'linin bu mahkemedeki yargılanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, bir dizi BM kurumunu da "solcu ve küreselci" diye tanımladı. Trump, Yapay Zeka'nın da bundan sonra "süper zeka" diye nitelenmesini önerdi. Konuşmasının devamında yapay zekadan "süper zeka" diye bahsetti. BM Genel Kurulu'nda Trump'ın ardından Ürdün Kralı Abdullah'ın daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor.