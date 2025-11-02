Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim - Son Dakika
Dünya

Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

02.11.2025 13:25
ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya hükümetinin Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi halinde ülkeye askeri müdahalede bulunabileceklerini belirterek, "Buradan Savaş Bakanlığımıza muhtemel bir harekata hazırlanması talimatını veriyorum" dedi. Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'dan Trump'ın tehdidine yanıt gecikmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Nijerya'daki şiddet olayları ile ilgili açıklama geldi.

Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, Nijerya hükümetinin Hristiyanların öldürülmesini engellemesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer Nijerya hükûmeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD derhal Nijerya'ya yapılan tüm yardım ve desteği kesecek. Ayrıca itibarını yitirmiş bu ülkeye silahlı müdahalede bulunarak bu korkunç zulümleri işleyen teröristleri tamamen yok edebiliriz" uyarısında bulundu.

"SAVAŞ BAKANLIĞIMIZA TALİMATI VERİYORUM"

ABD ordusunun bu ihtimale karşı tetikte olacağını söyleyen Trump, "Buradan Savaş Bakanlığımıza (Savunma Bakanlığı) muhtemel bir harekâta hazırlanması talimatını veriyorum. Eğer saldırırsak, bu hızlı, acımasız ve 'tatlı' olacak. Tıpkı terörist haydutların bizim sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi" ifadelerini kullandı. Trump, "Uyarı: Nijerya hükümeti hemen harekete geçmeli!" dedi.

NİJERYA YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Son olarak başkent Abuja'da fidye için kaçırılan 23 yabancı uyruklu önceki gün kurtarılmıştı.

TİNUBU'DAN TRUMP'A YANIT

Trump'ın tehdidine yanıt ise Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'dan geldi. Nijerya'nın dini baskıya tolerans göstermediğini vurgulayan Tinubu, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine yeniden dahil etme kararını da eleştirdi. Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." dedi.

Trump'ın Nijerya'yı "dini hoşgörüsüz" olarak nitelendirmesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Tinubu, bu değerlendirmenin hükümetin tüm Nijeryalıların din ve inanç özgürlüğünü korumaya yönelik samimi çabalarını göz ardı ettiğini söyledi. Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hristiyanlara yönelik katliamlar nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.

Kaynak: İHA

12:53
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü
12:39
Cezaevindeki baba kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü
Cezaevindeki baba kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü
12:19
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı
12:07
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek "nükleer" çıkışı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek "nükleer" çıkışı
11:05
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü
10:33
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü
