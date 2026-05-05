Trump'dan İran Açıklamaları
05.05.2026 18:27
Trump, İran ile çatışmanın üç hafta sürebileceğini ve NATO'yu eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Ne olursa olsun, biz kazanacağız. Ellerinde yalnızca küçük, hızlı tekneler kaldı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'a gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, İran ile savaşın üç hafta daha sürebileceğini belirterek, "Ne olursa olsun, biz kazanacağız. ya doğru anlaşmayı yaparız ya da askeri açıdan çok kolay bir şekilde kazanırız. Ellerinde 159 gemi vardı. Şimdi hiçbiri yok. Bugün onların sekiz teknesini daha etkisiz hale getirdik. Şimdi ellerinde yalnızca küçük, hızlı tekneler kaldı" diye konuştu.

Trump, NATO ülkelerine yönelik değerlendirmesinde ise "Bence İran ile yaşadığımız bu çatışmadan çıkan önemli sonuçlardan biri de bu oldu. NATO bizim yanımızda değildi. Biz kısa sayılabilecek bir zaman diliminde NATO için trilyonlarca dolar harcadık. Ben göreve gelmeden önce ödemelerin yüzde 100'ünü biz yapıyorduk. Yüzde 80 değil, yüzde 50 değil, tamamını. Şimdi daha fazla ödüyorlar. Füzeleri satın alıyorlar, bedelini de ödüyorlar. Sonra muhtemelen bunları Ukrayna'ya veriyorlar ve Ukrayna bunları etkili biçimde kullanıyor. Ama iş ciddiye bindiğinde NATO'nun bir 'kağıttan kaplan' olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

