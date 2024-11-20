Trump, Dr. Mehmet Öz'ü Sağlık Sistemine Atadı - Son Dakika
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Trump, Dr. Mehmet Öz'ü Sağlık Sistemine Atadı

Trump, Dr. Mehmet Öz\'ü Sağlık Sistemine Atadı

Donald Trump, Dr. Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid yöneticisi olarak atadı. Öz, sağlık krizine müdahale edecek.

20.11.2024 01:31
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Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Dr. Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid sağlık sistemlerinin yöneticiliğine atandı.

Trump "Dr. Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin yöneticiliğine atadığımı duyurmaktan çok memnunum. Amerika bir sağlık kriziyle karşı karşıya ve Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Kılmak için Dr. Öz'den daha donanımlı ve kabiliyetli bir başka doktor daha olmayabilir" dedi.

65 yaşındaki Öz, Trump'ın geçen Hafta Sağlık Bakanlığına atadığı Robert F Kennedy Jr ile birlike çalışacak. Trump da Kennedy ve Öz'ün "hastalık endüstrisine ve geride bıraktığı korkunç kronik hastalıklarla mücadele edeceğini" belirtti.

Öz, Trump tarafından Medicaid ve Medicare sağlık sistemlerini yöneten kurumun başına getirilmiş oldu.

65 yaş üzerindeki herkes Medicare isimli devlet sağlık sisteminden yararlanabiliyor.

Düşük gelirli aileler, çocuklar, hamile kadınlar ve belirli sakatlıkları olanlar da Medicaid'den faydalanabiliyor.

Trump ayrıca "Bozuk sağlık sistemimiz her bir gün Amerikalılara zarar veriyor ve ülkemizin bütçesini çökertiyor. Dr. Öz Hastalık Önlemeyi teşvik edecek ve böylece sağlık sistemimize harcadığımız her bir dolar karşılığında dünyanın en iyi sonuçlarını alacağız" dedi.

Dr. Öz 2022'de Pennslvania Senatörü olmak için yarışmış ve Demokrat Partili John Fetterman'a karşı kaybetmişti. Trump, bu yarışta Dr. Öz'ü desteklemiş.

Dr. Öz Covid-19 salgını döneminde Trump'ın gayrıresmi danışmanlığını da yapmış ve bazı tartışmalı tedavi yöntemlerini önermesi yüzünden eleştirilmişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Trump, Dr. Mehmet Öz'ü Sağlık Sistemine Atadı - Son Dakika

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