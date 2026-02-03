Trump faturayı kesti, Harvard'dan 1 milyar dolar istiyor - Son Dakika
Dünya

Trump faturayı kesti, Harvard'dan 1 milyar dolar istiyor

Trump faturayı kesti, Harvard\'dan 1 milyar dolar istiyor
03.02.2026 23:26
ABD Başkanı Donald Trump, 'elitist' olarak nitelediği akademik dünyaya karşı savaşını bir üst seviyeye taşıdı. Harvard Üniversitesi'nin Filistin yanlısı protestolardaki tutumunu 'yasa dışı ve taraflı' olarak damgalayan Trump, üniversiteye 1 milyar dolarlık fatura kesti. Trump, ''Şu anda 1 milyar dolarlık zarar talep ediyoruz ve gelecekte Harvard ile hiçbir ilişki kurmak istemiyoruz'' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile ülkenin en prestijli eğitim kurumu Harvard Üniversitesi arasındaki ipler tamamen koptu. Trump,yaptığı açıklamada, Harvard'dan tam 1 milyar dolar tazminat talep ettiğini ve üniversite ile federal yönetimin tüm bağlarını koparmak istediğini duyurdu.

"YAHUDİ KARŞITLIĞINA GÖZ YUMULDU" SUÇLAMASI

Trump'ın bu devasa tazminat talebinin merkezinde, kampüslerdeki Filistin yanlısı protestolar yatıyor. Trump, Harvard yönetimini;

Kampüslerdeki gösteriler sırasında yükselen Yahudi karşıtı (antisemitizm) söylemlere bilerek izin vermekle,

Yahudi öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atmakla,

Ve bu eylemleri "ifade özgürlüğü" adı altında koruyarak "yasa dışı ve ayrımcı" bir tutum sergilemekle suçluyor.

1 MİLYAR DOLAR: TAZMİNATTAN FAZLASI

Trump paylaşımında, "Şu anda 1 milyar dolarlık zarar talep ediyoruz ve gelecekte Harvard ile hiçbir ilişki kurmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu rakamın, üniversitenin "ciddi ve yasa dışı eylemlerinin" bir bedeli olduğunu savunan Trump, daha önce teklif edilen 500 milyon dolarlık uzlaşma bedellerini ise yetersiz bularak reddettiğini belirtti.

HUKUKİ SAVAŞ KIZIŞIYOR

Bu hamle, aslında Eylül 2025'te bir federal yargıcın verdiği karara misilleme olarak görülüyor. Söz konusu yargıç, Trump yönetiminin Harvard'ın federal araştırma fonlarını dondurma kararını "ifade özgürlüğüne aykırı ve yasa dışı" bularak iptal etmişti. Trump'ın 1 milyar dolarlık çıkışı, bu mahkeme yenilgisinin ardından vites yükselttiğinin ve üniversiteyi ekonomik olarak köşeye sıkıştırmayı hedeflediğinin bir göstergesi.

AKADEMİK ÖZGÜRLÜK MÜ, SİYASAL BASKI MI?

Eleştirmenler, Trump'ın bu talebini üniversitelerin özerkliğine yönelik ağır bir baskı ve "ideolojik bir ceza" olarak nitelendiriyor. Harvard yönetimi ise henüz bu devasa tazminat talebine resmi bir yanıt vermedi. Ancak bu davanın sonucu, ABD'deki diğer Ivy League üniversiteleri için de belirleyici bir emsal teşkil edebilir.

