Trump, federal kurumlarda 'yapay zeka' yerine 'süper zeka' kararnamesini imzaladı - Son Dakika
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Trump, federal kurumlarda 'yapay zeka' yerine 'süper zeka' kararnamesini imzaladı

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Trump, federal kurumlarda \'yapay zeka\' yerine \'süper zeka\' kararnamesini imzaladı
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ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumların resmi belge ve açıklamalarında 'yapay zeka' yerine 'süper zeka' ifadesini kullanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Başkanın Bilim ve Teknoloji Danışmanı'na 60 gün içinde terimin federal yasal tanımını hazırlama talimatı verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlarda 'yapay zeka' yerine 'süper zeka' teriminin kullanılması talimatını içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yürütme organına bağlı federal kurum ve ajansların resmi yazışma, kamuoyu açıklaması, internet sitesi, rapor ve politika belgelerinde 'yapay zeka' (AI) terimi yerine 'süper zeka' (SI) ifadesini kullanmasını öngören kararnameyi yayımladı. Kararnamede, yapay zeka alanının ABD'de doğduğu ve ülkenin yenilikçilik kültürüyle teknolojiye öncülük etmeyi sürdürdüğü ifade edildi. Mevcut öncü sistemlerin kabiliyetlerinin basit otomasyonların ya da insan zekasını taklit etmenin çok ötesine geçtiği vurgulanırken, bilimden tıbba kadar birçok alanda insan yeteneğini artıran bu yeni dönemi tanımlamak için 'süper zeka' teriminin daha uygun olduğu kaydedildi.

Yayımlanan kararnamede, geçmişte yayımlanan yönetmelik, sözleşme, hibe veya tarihi belgelerde geriye dönük bir değişiklik yapılmasının gerekmediği açıklandı. Ayrıca Başkanın Bilim ve Teknoloji Danışmanı'na (APST), ilgili kurumlarla istişare halinde 60 gün içerisinde 'süper zeka' teriminin federal düzeydeki yasal tanımını oluşturacak ve mevcut mevzuattaki tanımları güncelleyecek yasa tasarısı metnini hazırlayarak sunması talimatı verildi.

Kaynak: DHA
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