Trump: Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzde - Son Dakika
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Trump: Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzde

Trump: Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzde
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ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlendiğini, boğazın ABD donanmasının kontrolünde ve açık olduğunu söyledi. İran'ın zor durumda olduğunu ancak anlaşma olmazsa büyük saldırı ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Mayınları tamamen temizledik. Hürmüz Boğazı şu anda açık ve yüzde 100 bizim donanmamızın kontrolü altında" dedi.

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın ekonomik açıdan çok zor durumda olduğunu ve kendi askerlerine dahi maaş ödeyemediğini ileri süren Trump, buna rağmen İran'ın askeri açıdan Hürmüz Boğazı'nda hâlâ sorun çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

TRUMP: SADECE İZİN VERDİĞİMİZ TANKERLER GEÇEBİLİYOR

Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca ABD'nin izin verdiği tankerlerin geçebildiğini, diğer gemilerin ise ablukaya takıldığını savunan Trump, "Mayınları tamamen temizledik. Hürmüz Boğazı şu anda açık ve yüzde 100 bizim donanmamızın kontrolü altında" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN İRAN'A YENİ SALDIRI MESAJI

İran'la anlaşmaya varamamaları durumunda ülkeye yönelik büyük bir saldırı düzenleme ihtimallerinin bulunduğunu söyleyen Trump, "Yakında göreceksiniz. Eğer yapmak istersek bunu yapabilecek kapasitemiz var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump: Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzde - Son Dakika

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