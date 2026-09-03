Trump, Hürmüz\'de petrol sevkiyatının günlük 18 milyon varile ulaştığını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol sevkiyatına ilişkin görsel paylaşarak küresel petrol akışının yeniden yükselişe geçtiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı'ndaki petrol taşımacılığına dair bir görsel yayımladı. Paylaşılan görselde, stratejik boğazdan geçen petrol miktarındaki değişime dikkat çekilerek, "Hürmüz'de petrol akışı yeniden yükselişte" ifadesine yer verildi.

Görselde sunulan verilere göre, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatın daha önce günlük 20 milyon varil seviyesinde bulunduğu, mevcut durumda ise günlük 18 milyon varile ulaştığı kaydedildi.