Trump, Hürmüz'de petrol sevkiyatının günlük 18 milyon varile ulaştığını savundu
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatına ilişkin bir görsel paylaşarak küresel petrol akışının yeniden yükselişe geçtiğini savundu. Görseldeki verilere göre, boğazdan geçen petrol miktarı daha önce günlük 20 milyon varilken şu anda 18 milyon varil seviyesine ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol sevkiyatına ilişkin görsel paylaşarak küresel petrol akışının yeniden yükselişe geçtiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı'ndaki petrol taşımacılığına dair bir görsel yayımladı. Paylaşılan görselde, stratejik boğazdan geçen petrol miktarındaki değişime dikkat çekilerek, "Hürmüz'de petrol akışı yeniden yükselişte" ifadesine yer verildi.
Görselde sunulan verilere göre, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatın daha önce günlük 20 milyon varil seviyesinde bulunduğu, mevcut durumda ise günlük 18 milyon varile ulaştığı kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Trump, Hürmüz'de petrol sevkiyatının günlük 18 milyon varile ulaştığını savundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?