Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır

Trump\'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
18.02.2026 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pedofil milyarder Epstein'ın dosyasından çıkan detaylar infial yaratmaya devam ediyor. Belgeler arasından çıkan FBI raporunda ABD Başkanı Donald Trump'ın fuhuş çetesi işlettiği iddia edildi. Yazışmalarda Trump'ın bir parti için eskort ayarladığı detaylarına yer veriliyor.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin kamuoyuna yansıyan belgeler yeniden tartışma yarattı. Dosyaya ait olduğu öne sürülen bazı yazışmalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın adının geçtiği görüldü.

PARTİ İÇİN ESKORT AYARLAMIŞ

Sosyal medyada paylaşılan ve FBI raporuna dayandırılan belgelerde, Trump'ın bir parti için eskort ayarladığına dair ifadeler yer alıyor. ABD Başkanı Trump için fuhuş çetesi işlettiğine yönelik iddialar bulunuyor.

Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Trump cephesinden iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Epstein dosyası daha önce de çok sayıda iş insanı ve siyasetçinin adıyla gündeme gelmişti. Hukuki süreç kapsamında açıklanan belgelerin büyük bölümünde çeşitli iddialar yer alsa da bu ifadelerin tamamı mahkeme kararıyla kesinleşmiş suçlamalar niteliği taşımıyor.

DOSYALAR GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybetmişti. Dosya kapsamında çok sayıda isimle bağlantı iddiaları gündeme gelmiş, ancak her iddia resmi suçlama anlamına gelmemişti.

Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır - Son Dakika

CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
Kardeş kavgasında kan aktı Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı Kardeş kavgasında kan aktı! Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün İşte komisyon raporunun detayları
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! İşte komisyon raporunun detayları
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:53
Türk gazeteciden Spalletti’yi delirten soru Şoke oldu
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
10:18
Afetin büyüklüğünü anlatan kare 3 ilden korkutan görüntüler
Afetin büyüklüğünü anlatan kare! 3 ilden korkutan görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:22:36. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.