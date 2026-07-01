Trump'ın Kripto Geliri 1 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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Trump'ın Kripto Geliri 1 Milyar Doları Aştı

01.07.2026 15:28
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Trump, 2025 mali bildiriminde kripto yatırımlarından 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 yılına ilişkin kamuoyuna açıklanan zorunlu mali bildirimine göre, Trump görevine döndüğü ilk yılında kripto para yatırımları ve girişimlerinden 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Beyaz Saray, Başkanın görevini kişisel çıkar sağlamak üzere kullandığı yönündeki iddiaları reddetti.

Trump, 927 sayfalık mali bildirimde, göreve başlamasından birkaç gün önce piyasaya sürdüğü "Trump" adlı kripto varlıktan 635 milyon dolar telif geliri elde ettiğini bildirdi. Söz konusu kripto varlığın piyasaya sürülmesinden sonra değerinde sert düşüş yaşandığı belirtildi.

Trump, oğullarının öncülüğünde kurulan ve Steve Witkoff'un oğlunun da kurucu ortakları arasında bulunduğu kripto şirketi World Liberty Financial'daki ticari payından 500 milyon doların üzerinde gelir elde ettiğini bildirdi. Mali bildirimde, gayrimenkul yatırımları ve Trump markalı ürünlerden de milyonlarca dolar gelir yer aldı.

Beyaz Saray, Trump'ın şirketlerinin oğulları tarafından yönetilen bir varlık yönetim yapısına (tröst) devredildiğini belirterek, çıkar çatışması iddialarını reddetti. Beyaz Saray Sözcü Yardımdıcı Anna Kelly, "Ne Başkan ne de ailesi hiçbir zaman çıkar çatışmasına girmedi ve girmeyecek" açıklamasını yaptı.

Buna karşın, Batı medyasında yer alan haberlerde yer alan yorumlarda Trump'ın kripto para faaliyetlerinden bu ölçekte gelir elde etmesi "çıkar çatışması" olarak değerlendirildi.

Mali bildirimde ayrıca Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago ve golf kulüplerinden yüz milyonlarca dolar, Trump markalı saat, İncil, parfüm ve diğer lisanslı ürünlerden de milyonlarca dolar gelir elde ettiği belirtildi.

First Lady Melania Trump'ın ise belgesel lisans anlaşmasından 10,7 milyon dolar, NFT satışlarından yaklaşık 6 milyon dolar gelir bildirdiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın Kripto Geliri 1 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

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