Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Putin, kötü bir adam değil, büyük bir lider - Son Dakika
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Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Putin, kötü bir adam değil, büyük bir lider

Trump\'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Putin, kötü bir adam değil, büyük bir lider

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Putin'i kötü bir adam olarak görmüyorum. O, 3 yıldır süren çatışmaları sona erdirmeye çalışan büyük bir lider" dedi.

22.03.2025 23:28
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ABD ile Rusya arasındaki buzlar Donald Trump'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından erimeye başlarken, iki ülke arasındaki ilişkiler olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor.

"PUTİN, KÖTÜ BİR ADAM DEĞİL, BÜYÜK BİR LİDER"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuştu. Witkoff birkaç saat süren görüşmelerin yapıcı ve çözüme dayalı olduğunu söyledi. Witkoff, Putin'in kendisine karşı dürüst olduğunu düşündüğünü belirtirken, "Putin'i kötü bir adam olarak görmüyorum. O, 3 yıldır süren çatışmaları sona erdirmeye çalışan büyük bir lider" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Putin, kötü bir adam değil, büyük bir lider
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff

"PUTİN'İN BİR RUS SANATÇIYA BAŞKAN TRUMP'IN GÜZEL BİR PORTRESİNİ YAPTIRDI"

Putin'in Trump vurulduğunda yerel kilisesine gidip rahibiyle görüştüğünü ve ABD Başkanı için dua ettiğini kendisine söylediğini aktaran Witkoff, "ABD Başkanı olabilir diye değil, çünkü onunla bir arkadaşlığı vardı ve arkadaşı için dua ediyordu" diye konuştu. Witkoff, Putin'in önde gelen bir Rus sanatçıya Başkan Trump'ın güzel bir portresini yaptırdığını ve kendisinden portreyi Trump'a götürmesini istediğini de sözlerine ekledi.

"ZELENSKİY, ÇOK AMA ÇOK ZOR BİR DURUMDA AMA KARŞISINDA NÜKLEER BİR ÜLKE VAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin önünde zorlu seçimlerin olduğunu söyleyen Witkoff, "Zelenskiy, çok ama çok zor bir durumda ama karşısında nükleer bir ülke var. Bu yüzden de yere serileceğini bilmek zorunda. Şimdi bir anlaşma yapması için en iyi zaman" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Putin, kötü bir adam değil, büyük bir lider - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Emir Arslan:
    Bazılarının gözünde kahraman olabilirsin ama bana göre katil ve zalimden başka birşey değil putin denen adam 4 3 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Zalim bir adam olmamış olsaydınız sadece kendi çıkarı için ölen masum insanlar için birşeyler söyler Ama kendi çıkarları için ses çıkarmayan zalim bir putin görüyoruz 2 2 Yanıtla
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