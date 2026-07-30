Trump, İngiltere\'yi Kuzey Denizi\'nde petrol aramaya davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, 'Kuzey Denizi'ni petrol aramalarına açacağını' bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'teki basın toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Trump, İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham ile yaptığı görüşmeden söz ederek, İngiltere'nin Kuzey Denizi'ni petrol aramalarına açmasını umduğunu kaydetti. Trump, "İngiltere Başbakanı Burnham Kuzey Denizi'ndeki petrol kaynaklarını açacağını söyledi. Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e da bu çağrıyı defalarca yaptım ancak Starmer bu adımı atmadı" ifadelerini kullandı.