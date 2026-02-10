Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız - Son Dakika
Dünya

Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız

Trump, İran\'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
10.02.2026 21:56
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ikinci tur görüşmeler öncesi tehditler savurdu. Trump, ''İran'a 2. uçak gemisi gidebilir. Ya anlaşmaya varırız ya da çok kötü şeyler yapmak zorunda kalırız.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrailli gazeteci Barak Ravid'e verdiği özel mülakatta, İran'la nükleer düğümün çözülmemesi halinde askeri harekâtın an meselesi olduğunu söyledi. Trump, bölgedeki deniz gücünü iki katına çıkarmaya hazırlandığının sinyalini verdi.

USS LINCOLN'E TAKVİYE: İKİNCİ UÇAK GEMİSİ YOLDA

Trump, USS Abraham Lincoln uçak gemisine ek olarak bölgeye ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu, ek savaş gemileri ve jetler göndermeyi değerlendirdiğini açıkladı. "Orada bir donanmamız var, belki bir diğeri de yolda" diyen Trump, askeri tahkimatın boyutuna dikkat çekti.

"İRANLILAR ESNEKLİK GÖSTERİYOR"

12 günlük savaştan önceki döneme kıyasla İranlı müzakerecilerin tavrında büyük bir değişim olduğunu belirten Trump, çarpıcı bir tespitte bulundu: "Bunlar, geçen seferkilerden tamamen farklı kişiler. Önceki temaslarda onlara saldıracağıma inanmadılar ve büyük bir risk aldılar; ancak şimdi çok daha fazla esneklik gösteriyorlar."

NETANYAHU VE ANLAŞMA ŞARTLARI

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun müzakerelerden rahatsız olduğu iddialarını reddeden Trump, "Netanyahu baskı altında değil; o da iyi bir anlaşma istiyor" dedi. Trump, yapılacak olası anlaşmanın sınırlarını da çizdi:

Nükleer mesele tartışmaya kapalı bir madde olarak masada.

Anlaşma nükleer başlıkların yanı sıra füze sistemlerini de kapsayacak.

YENİ TUR HAFTAYA

Müzakerelerin gidişatından umutlu olduğunu ifade eden ABD Başkanı, Tahran ile bir sonraki görüşme turunun önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte başlayabileceğine inandığını belirtti.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • 1234 1234:
    koş iranda petrol var koş 68 2 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    at hırsızları petrol hırsızı oldu 60 1 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Trump Epstein Skandalının üstünü kapatmaya çalışıyor 40 2 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    elinden geleni ardına koyma kendi sonunuzu hazırlıyorsunuz 38 3 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah Jorxet-6wodfo-japcah:
    erkeksen tek gel trump 22 3 Yanıtla
