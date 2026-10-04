ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump malum soruyu sordu: Kolay yoldan mı zor yoldan mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde düzenleyeceği miting için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İRAN'I RESMEN YERLE BİR ETTİK" İDDİASI

İran'la savaşta ABD'nin ne durumda olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, İran'ı yerle bir ettiklerini iddia etti. Trump, "İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" ifadelerini kullandı.

YAZ-KIŞ SAATİ UYGULAMASINA TEPKİ

ABD'deki yaz-kış saati uygulamasına da değinen Trump, uygulamanın sona ermesi gerektiğini savundu ve bu konuda düzenleme getiren yasa tasarısının Senato'dan geçmesi çağrısında bulundu. Uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenini bozduğunu iddia eden Trump, "Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan kurtulmak istiyoruz" dedi.