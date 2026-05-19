Trump: İran\'a saldırı ertelendi, anlaşma umudu var

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a yarın için planlanan askeri saldırı ertelendi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın İran'a saldırının durdurulmasını istediğini kaydetti. Bölge ülkelerinin liderlerinin 'İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı' bir anlaşmanın sağlanabileceği görüşünü paylaştığını aktaran Trump, bu çerçevede bugün yapılması planlanan saldırının iptal edilmesi talimatını verdiğini belirtti. Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine ve ABD ordusuna saldırının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdiğini, ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini ifade etti.