Trump: İran ile Müzakerelerden Memnun Değiliz

28.05.2026 09:02
Trump, İran ile müzakerelere ilişkin memnuniyetsizliklerini dile getirerek, sonuçsuz kalabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Şu ana kadar gelinen noktadan memnun değiliz. Belki dönüp bitirmek zorunda kalacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Kabine Toplantısı'nda, basın mensuplarına İran ile devam eden müzakereler konusunda açıklamada bulundu. Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapma konusunda kararlı olduğunu söyleyerek, "Şu ana kadar gelinen noktadan memnun değiliz, ama olacağız. Belki dönüp bitirmek zorunda kalacağız, belki de kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili ise "Boğaz uluslararası sular olarak herkese açık olacak ve İran'ın kontrolünde olmayacak. Kimse onu kontrol etmeyecek, biz onu koruyacağız" diye konuştu.

Rusya veya Çin'in İran'ın nükleer stoklarının kontrolünü ele geçirmesi fikrine olumlu bakmadığını vurgulayan Trump, "Böyle bir şey beni konforlu hissettirmez" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

