Trump, İran\'ın Yeni Liderleriyle Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderlerinin kendisiyle görüşmek istediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'ın yeni liderlerinin kendisiyle görüşmek istediğini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini söyledi. Görüşmelerin ne zaman olacağı konusunda bilgi vermeyen Trump, "Bunu daha önce yapmalılardı, çok uzun süre beklediler. ABD ile müzakere halinde olan isimlerin çoğu öldü. Daha önce bir anlaşma yapabilirlerdi. Bizimle oyun oynadılar" ifadelerini kullandı