ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Trump, İran-İsrail Ateşkesini Duyurdu - Son Dakika
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