Trump\'tan İran\'a Tazminat Karşı Hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın 'askeri tazminat' talebine karşılık bu ülkeden 'son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için' tazminat talep ediyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın ABD'den savaş tazminatı istediği yönündeki haberlere değindi. Çatışmanın İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı gerekçesiyle başlatıldığını belirten Trump, "İran, beş aylık askeri çatışma sırasında kendilerine verilen zararlar için tazminat talep ediyor; oysa bu konu, yaptığımız hiçbir müzakerede gündeme gelmemişti. Ancak bu ilginç bir fikir, çünkü ben de şimdi İran'dan, yol kenarına yerleştirdikleri bombalar ile birçok çatışma nedeniyle öldürülen ve ağır yaralanan tüm insanlar için tazminat talep ediyorum. Ayrıca İran'ın son 50 yıl içinde öldürdüğü yüz binlerce masum protestocunun ailelerine de tazminat ödenmelidir. Temsilcilerime bu konuyu ileride yapılacak her türlü müzakerede kararlı bir şekilde gündeme getirmeleri yönünde talimat verdim" ifadelerini kullandı.

Trump, sanal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama daha yaparak tazminat talebini genişletti. Trump, "Ayrıca müzakereler bağlamında İran; Lübnan, Suriye, Yemen ile Gazze halkına verilen zarar ve can kayıplarından da sorumlu tutulmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.