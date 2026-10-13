Trump, karşılıklı ihlallere rağmen enerji ateşkesinin geçerli olduğunu söyledi - Son Dakika
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Trump, karşılıklı ihlallere rağmen enerji ateşkesinin geçerli olduğunu söyledi

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Trump, karşılıklı ihlallere rağmen enerji ateşkesinin geçerli olduğunu söyledi
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna enerji ateşkesi anlaşmasının iki taraftan da ihlal edildiğini, buna karşın anlaşmanın geçerli olduğunu belirtti. Trump, Putin'in anlaşmayı Zelenskiy'den daha çok istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya ile Ukrayna arasında varılan enerji ateşkesi anlaşmasını her iki taraf da ihlal ediyor ancak anlaşma geçerli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim mitingi için Ohio'ya hareketinden önce Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Moskova ile Kiev arasındaki enerji ateşkesi anlaşmasının halen geçerli olup olmadığı sorusuna Trump, "Evet anlaşmayı kabul ettiler. Neden biliyor musun? Çünkü kabul ettiklerini ben söyledim. Artık bu meselenin çözülmesi gerekiyor" yanıtını verdi.

İki liderin de anlaşmaya destek verdiğini söyleyen Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, 'Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiği' açıklamasıyla ilgili, "Buna bakmamız lazım, çünkü her iki taraftan da ihlaller oldu. Bence Putin, anlaşma yapmayı Zelenskiy'den daha fazla istiyor" ifadelerini kullandı.

Trump, son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artıran Husiler'le ilgili soruyu ise "Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil" diye yanıtladı.

Kaynak: DHA
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