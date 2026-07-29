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Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile Görüştü

Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile Görüştü
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Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile iyi geçen toplantılar yaptığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere Washington'a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin iyi geçtiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmelere ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Netanyahu ile 'çok verimli bir toplantı' yaptıklarını belirten Trump, bu toplantıda pek çok önemli konunun ele alındığını kaydetti.

Trump, Zelenskiy ile görüşmesiyle ilgili ise "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmek benim için büyük bir onurdu. Pek çok konu ele alındı. Toplantı çok iyi geçti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile Görüştü - Son Dakika

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