Savaşın ortasında otomotiv için yeni umut - Son Dakika
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Dünya

Savaşın ortasında otomotiv için yeni umut

Savaşın ortasında otomotiv için yeni umut

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil endüstrisine yönelik gümrük vergilerinden geçici olarak muafiyet sağlanabileceğini belirtti. Trump, üreticilere 'karmaşık tedarik zincirlerini' gözden geçirmeleri için zaman tanıyabileceğini ifade etti. Bu açıklama, üreticilerin Kanada, Meksika ve diğer ülkelerdeki üretimi ABD'ye taşımak için 'biraz zamana ihtiyaçları olduğunu' belirtmesinin ardından geldi.

15.04.2025 11:38
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ABD Başkanı Donald Trump, üreticilere "karmaşık tedarik zincirlerini" gözden geçirmeleri için zaman tanımak amacıyla otomobil endüstrisinin gümrük vergilerinden geçici olarak muaf tutulması olasılığına işaret etti.

CBS News'in haberine göre, Oval Ofis'te basına konuşan Trump, ABD'li otomobil üreticilerine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, üreticilerin Kanada, Meksika ve diğer ülkelerdeki üretimi ABD'ye taşımak için "biraz zamana ihtiyaçları olduğunu" söyleyerek, "karmaşık tedarik zincirlerini" gözden geçirmelerine zaman tanımak amacıyla otomobil endüstrisinin geçici olarak gümrük vergilerinden muaf tutabileceğini ima etti.

TARİFELER PİYASAYI TEDİRGİN ETMİŞTİ

Başkan Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranları ile ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu. ABD'nin tarife artışına tepki gösteren Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e kadar çıkaran Trump, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 günlüğüne askıya alındığını açıklamıştı. Trump, 26 Mart'ta, otomobil ve bazı otomobil parçalarının ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması için bir kararname imzalamıştı.

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Kaynak: AA

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