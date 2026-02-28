Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı - Son Dakika
Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı

Trump \'\'Pek çok çıkış noktası var\'\' dedi, iki seçeneği sıraladı
28.02.2026 21:54
İsrail ile İran'a ortak saldırılar düzenleyen ABD'nin Başkanı Donald Trump, yeni bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında ''Bu harekattan benim için pek çok çıkış noktası var. Süreci uzatıp her şeyi kontrol altına alabilirim ya da birkaç gün içinde bitirip İranlılara, 'Eğer yeniden inşa etmeye başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz' diyebilirim'' ifadelerini kullandı.

Aylardır ABD ve İran arasındaki devam eden gerginlik, bugün ABD- İsrail ortak saldırısıyla şiddetli çatışmalara dönüştü. Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kenti vurulurken; İran da misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini ve İsrail'i vurdu.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Karşılıklı saldırılar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump saldırının 'gerekçesinié İranlılar bir anlaşmaya yaklaştılar ve sonra geri çekildiler; yaklaştılar ve sonra geri çekildiler. Buradan anladım ki aslında bir anlaşma istemiyorlardı" ifadeleriyle açıkladı.

"NETANYAHU İLE HER KONUDA AYNI GÖRÜŞTEYİZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ise Trump, "Netanyahu ile iyi bir görüşme yaptık, her konuda aynı görüşteyiz" dedi.

İKİ SEÇENEĞİ SIRALADI

Saldırılara ilişkin "Pek çok çıkış noktası var" diyen Trump, iki seçeneğini de sıraladı. Trump, "Bu harekattan benim için pek çok çıkış noktası var. Süreci uzatıp her şeyi kontrol altına alabilirim ya da birkaç gün içinde bitirip İranlılara, 'Eğer yeniden inşa etmeye başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz' diyebilirim. Her halükarda bu saldırının ardından kendilerini toparlamaları birkaç yıl alacaktır" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

