Trump, Rusya-Ukrayna Barışını Destekliyor

Dünya

DONALD Trump, Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanmasından yana olduğunu söyleyerek, "Ekibim, Ukrayna ihtilafını sona erdirmek için Putin ve Zelenskiy ile temaslarda bulunmayı planlıyor" dedi.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, Florida Maralago'da düzenlediği basın toplantısında Rusya ve Ukrayna ile ilgili açıklamada bulundu. Trump, "Konuşacağız. Başkan Putin ve Zelenskiy'in temsilcisi ile görüşeceğiz. Bunu durdurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için anlaşma imzalamaya hazırlanması gerektiğini kaydeden Trump, Rusya lideri Putin'in de anlaşma yapmak durumunda olacağını aktardı.

Barışa göreve başlamadan önce ulaşmayı umduğunun da altını çizen Donald Trump, Ukrayna ihtilafının sonlanması için elinden geleni yaptığını ifade etti.