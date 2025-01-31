Trump'tan BRICS Ülkelerine Sert Uyarı: Yüzde 100 Vergi Geliyor - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan BRICS Ülkelerine Sert Uyarı: Yüzde 100 Vergi Geliyor

Trump\'tan BRICS Ülkelerine Sert Uyarı: Yüzde 100 Vergi Geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerini ortak para birimi yaratma girişimlerinden vazgeçmeleri konusunda uyararak, aksi takdirde yüzde 100 vergiyle karşılaşacaklarını belirtti. Trump, dolardan uzaklaşma çabalarının sona ermesini istedi.

31.01.2025 10:48  Güncelleme: 10:49
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ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerine kendi ortak para birimlerini yaratma ya da uluslararası ticarette ABD dolarının yerine geçecek başka bir para birimini destekleme girişimlerinden vazgeçmeleri gerektiğini aksi takdirde yüzde 100 vergi uygulanacağını açıkladı.

Trump açıklamasında, "BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalıştığı ve bizim kenarda durup izlediğimiz fikri bitti. Görünüşte düşmanca olan bu ülkelerden, ne yeni bir BRICS para birimi yaratacaklarına ne de güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimini destekleyeceklerine dair bir taahhüt talep edeceğiz, aksi takdirde yüzde 100 vergiyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisinde satış yapmaya elveda demeleri gerekecek. Başka bir aptal ülke bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette veya başka herhangi bir yerde ABD dolarının yerini alması için hiçbir şans yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan BRICS Ülkelerine Sert Uyarı: Yüzde 100 Vergi Geliyor - Son Dakika

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