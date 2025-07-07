ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Amerikan Partisi girişimine ilişkin yaptığı açıklamada "Üçüncü bir parti kurmak kafa karışıklığını daha da artırıyor. Bu konuyla eğlenebilir ama bence bu çok saçma" ifadelerini kullandı.
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7.07.2025 01:49:43. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma - Son Dakika
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