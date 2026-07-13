Trump\'tan Hürmüz Boğazı\'nda Abluka Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm gemilerden yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlattıklarını bildirdi. Trump, "Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır. 'İran ablukası'nı yeniden başlatıyoruz. Bu abluka yalnızca İran gemilerinin veya müşterilerinin Boğaz'a girmesini ya da çıkmasını engelleyecek. Diğer tüm ülkeler Boğaz'ı adil ve serbest bir şekilde kullanabilecek. Bugünden itibaren ABD, 'Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu' olarak anılacaktır. Ancak bu görevin güvenlik maliyetleri için bölgeden taşınan tüm yüklerden yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınacak. Bu uygulama derhal başlayacak" ifadelerini kullandı.