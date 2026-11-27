Trump'tan Irak Başbakanı Zeydi'ye devlet otoritesi desteğiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ülke çapında devlet otoritesini tesis etme çabalarına destek verdi. Trump, petrol kaçakçılığının durdurulması ve silahların devlet kontrolüne alınması dahil Zeydi'nin çabalarını desteklediğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ülke genelinde devlet otoritesini kurma çabalarını desteklediğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kendi siyasi kararlarını alabilen, birlik ve refah içinde güçlü bir yapıya kavuşmasını desteklediğini belirtti. Trump, "Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Irak genelinde devlet otoritesini tesis etme, Irak petrolünün kaçakçılığını durdurma, yolsuzluğu sona erdirme ve tüm silahları devletin kontrolü altına alma çabalarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?