ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ülke genelinde devlet otoritesini kurma çabalarını desteklediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kendi siyasi kararlarını alabilen, birlik ve refah içinde güçlü bir yapıya kavuşmasını desteklediğini belirtti. Trump, "Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Irak genelinde devlet otoritesini tesis etme, Irak petrolünün kaçakçılığını durdurma, yolsuzluğu sona erdirme ve tüm silahları devletin kontrolü altına alma çabalarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.