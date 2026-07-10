Trump\'tan İran\'a Ateşkes Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a ateşkesin sona erdiğini bildirdik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran 'görüşmelere' devam etmemizi talep etti. Bunu kabul ettik, ancak Amerika Birleşik Devletleri kendilerine, çok net şekilde ateşkesin sona erdiğini bildirdi" ifadelerini kullandı.