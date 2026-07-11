Trump\'tan İran\'a Sert Mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik bir suikast planını gerçekleştirmeleri durumunda İran'ın 'daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını' istediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'ın kendisine yönelik suikast planlarında başarılı olması durumunda 'talimatlar verdiğini' söyledi. Uzun zamandır Tahran yönetiminin 'hedef listesinde' olduğunu belirten Trump, "Suikast girişiminde bulunması durumunda İran'ı daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalamaları için talimat verdim" ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail'in bu hafta kendisine yönelik bir suikast planına dair istihbarat aldığı yönündeki haberlerle ilgili ise "İran'ın bu konuda yeni bir planı yok ancak Tahran'ın ölüm listesinde yıllardır 'ilk sırada' yer alıyorum" dedi.