Trump'tan Kürt liderlere rest: Tarafınızı seçin, ya bizimle ya da İran ile olun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Kürt liderlere rest: Tarafınızı seçin, ya bizimle ya da İran ile olun

Trump\'tan Kürt liderlere rest: Tarafınızı seçin, ya bizimle ya da İran ile olun
05.03.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı yürütülen askeri baskıyı artırmak için Irak ve İran'da Kürt gruplarla temasa geçti. ABD basınının iddiasına göre Kürt liderlere rest çeken Trump "Ya ABD ve İsrail ile ya da İran ile olun" mesajı verdi. Trump'ın, İranlı Kürt grupların Batı İran'ın bazı bölgelerini ele geçirmeye çalışması durumunda ABD hava koruması ve başka destekler teklif ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile devam eden savaş kapsamında Kürt liderlerle temas kurduğu ve net bir mesaj ilettiği ortaya çıktı. Trump'ın Kürt liderlere, "Bir taraf seçmelisiniz" diyerek "Ya ABD ve İsrail ile ya da İran ile olun" mesajını gönderdiği belirtildi.

ABD BASINDA DİKKAT ÇEKEN HABER

Washington Post'un haberine göre Trump yönetimi, İran'a karşı yürütülen askeri baskıyı artırmak için Irak ve İran'daki Kürt gruplarla temas kuruyor. ABD'nin amacı, İran'ın batısındaki Kürt bölgelerinde yeni bir baskı alanı oluşturarak Tahran üzerindeki askeri ve siyasi baskıyı artırmak.

DÜNYA BU MESAJI KONUŞUYOR

Haberde, ABD'nin Kürt gruplara İran'a karşı yürütülecek operasyonlarda rol almaları yönünde mesaj verdiği ifade edildi. Trump'ın, İranlı Kürt grupların Batı İran'ın bazı bölgelerini ele geçirmeye çalışması durumunda ABD hava koruması ve başka destekler teklif ettiği bildirildi. Ancak Kürt liderlerin bu çağrıya temkinli yaklaştığı ve böyle bir adımın İran'ın sert misillemesine yol açabileceği konusunda endişe taşıdığı belirtiliyor.

İRAN'DAKİ GRUPLAR OPERASYONA SICAK BAKIYOR

Irak'taki bazı yetkililer, bölgelerinin İran'a yönelik askeri operasyonlar için kullanılmasının ciddi riskler doğurabileceğini dile getirirken, İranlı Kürt muhalif grupların ise ABD'nin desteğiyle İran içinde operasyon yapma ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.

Uzmanlar, Washington'un Kürt gruplarla kurduğu bu temasların Orta Doğu'daki dengeleri daha da karmaşık hale getirebileceğini belirtiyor. Böyle bir adımın yalnızca İran'ı değil Irak, Türkiye ve Suriye'yi de etkileyebilecek yeni bir gerilim hattı oluşturabileceği ifade ediliyor.

Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Kürt liderlere rest: Tarafınızı seçin, ya bizimle ya da İran ile olun - Son Dakika

ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:16
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı
''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:53:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump'tan Kürt liderlere rest: Tarafınızı seçin, ya bizimle ya da İran ile olun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.