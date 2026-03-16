Trump\'tan Macron\'a not verdi: 10 üzerinden 8

16.03.2026 22:19
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik uluslararası koalisyon hakkında yaptığı açıklamalarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a dikkat çeken bir yorumda bulundu. Trump, Macron'la bu konuyu görüştüğünü belirterek, Fransız lideri esprili bir dille '0'dan 10'a kadar bir ölçekte sanırım 8 civarında' sözleriyle değerlendirdi. Trump ayrıca, ABD'nin askeri gücüne vurgu yaparak müttefiklerin desteğine mecbur olmadıklarını savundu.

"MÜKEMMEL DEĞİL AMA BURASI FRANSA"

Bir gazetecinin Macron'la görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Trump, Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda destek vereceğini düşündüğünü söyledi. Trump, Macron hakkında "Mükemmel değil ama burası Fransa; mükemmel olmasını beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE İHTİYACIMIZ YOK"

Trump açıklamasında, ABD'nin askeri gücüne vurgu yaparak müttefiklerin desteğine mecbur olmadıklarını savundu. ABD'nin dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğunu belirten Trump, bazı ülkelere yönelik çağrıları ise onların nasıl tepki vereceğini görmek için yaptığını dile getirdi.

İNGİLTERE'YE SİTEM

Trump, açıklamalarında Birleşik Krallık'a da sitem etti. İngiltere'den Hürmüz Boğazı için savaş gemisi göndermesini istediğini ancak Londra'nın buna sıcak yaklaşmadığını söyledi. Trump, savaş bittikten sonra gemi gönderme teklifinin anlamlı olmayacağını belirterek İngiltere'nin tutumundan memnun olmadığını ifade etti.

PUTİN AVRUPA'DAN DEĞİL BİZDEN KORKUYOR"

ABD'nin yıllardır NATO kapsamında Avrupa ülkelerinin güvenliğini sağladığını savunan Trump, ittifakın temel gücünün ABD olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'dan değil ABD'den çekindiğini iddia eden Trump, Amerikan ordusunun gücüne dikkat çekti. Trump "Putin'e sorabilirsiniz; Putin bizden korkuyor. Avrupa'dan korkmuyor, Avrupa'dan hiç korkusu yok. O, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve benim ilk dönemimde inşa edilen ordudan korkuyor." dedi.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Hatay’da kuvvetli fırtınayla deniz taştı, iş yerleri zarar gördü Hatay'da kuvvetli fırtınayla deniz taştı, iş yerleri zarar gördü
Bolu’da kazada ortalık savaş alanına döndü 4 yaralı Bolu'da kazada ortalık savaş alanına döndü! 4 yaralı
Av tüfeği ile vurulan traktör sürücüsü hayatını kaybetti Av tüfeği ile vurulan traktör sürücüsü hayatını kaybetti
Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur

22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
19:34
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
19:14
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
19:07
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
