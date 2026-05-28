Trump'tan Paşinyan'a Destek
Trump'tan Paşinyan'a Destek

Trump'tan Paşinyan'a Destek
28.05.2026 08:40
Trump, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a seçimlerde tam destek vereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a haziran ayında yapılacak parlamento seçimleri için 'tam ve eksiksiz' destek vereceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı destekleyeceğini belirtti. Paşinyan'ın 'harika bir dost ve lider' olduğunu vurgulayan Trump, onun ülkesini 'güçlü, zengin ve son derece güvenli bir hale getirdiğini' aktardı. Trump, "Nikol, Ermenistan ve tüm Güney Kafkasya bölgesi için barış ve refah vizyonumu bütünüyle paylaşıyor" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kısa süre önce Ermenistan'a yaptığı ziyareti anımsatan Trump, bu ziyarette her iki ülke adına 'önemli anlaşmalarda ilerleme sağlandığının' altını çizdi. Trump, ABD ile Ermenistan'ın yakında, Kafkasya'nın güneyini dönüştürecek ve Amerikan enerji şirketlerinin Orta Asya'dan ABD'ye kadar uzanan bir erişim sağlamasına yardımcı olacak 'Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'nın temelini birlikte atacaklarını kaydetti. Trump, "Nikol'un yardımıyla, ABD'yi, Ermenistan'ı, güney Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı, daha önce hiç ulaşmadıkları yüksekliklere taşıyacağız. Ermenistan'ı tekrar büyük yap" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Trump'tan Paşinyan'a Destek

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 08:40:53.
SON DAKİKA: Trump'tan Paşinyan'a Destek
