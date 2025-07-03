ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 'derhal istifa etmesi' gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, ABD Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte'nin Kongre'ye 'Powell'ın soruşturulması' çağrısında bulunmasına ilişkin haberi paylaştı. Trump, paylaşımında "Çok geç. Derhal istifa etmeli" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Trump'tan Powell'a İstifa Çağrısı - Son Dakika
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