ABD Başkanı Donald Trump'ın, 8 Ağustos'a kadar Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını bitiren bir anlaşma istediği açıklandı.
ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne, Başkan Donald Trump'ın, 8 Ağustos'a kadar Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını bitiren bir anlaşma istediğini bildirdi. Trump yönetimi ayrıca ABD'nin, Ukrayna'da barışı sağlamak için ek önlemler uygulamaya hazır olduğunu da aktardı.
Son Dakika › Dünya › Trump'tan Rusya-Ukrayna Savaşına Çözüm Talupliği - Son Dakika
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