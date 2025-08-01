Trump\'tan Rusya-Ukrayna Savaşına Çözüm Talupliği

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 8 Ağustos'a kadar Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını bitiren bir anlaşma istediği açıklandı.

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne, Başkan Donald Trump'ın, 8 Ağustos'a kadar Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını bitiren bir anlaşma istediğini bildirdi. Trump yönetimi ayrıca ABD'nin, Ukrayna'da barışı sağlamak için ek önlemler uygulamaya hazır olduğunu da aktardı.