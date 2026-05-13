Trump\'tan Venezuela Paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Venezuela'yı ABD'nin 51'inci eyaleti olarak gösteren bir paylaşımda bulundu.

Trump, yaptığı bir diğer paylaşımda ise İran'la ilgili haberleri dolayısıyla 'yalan haber medyası' olarak nitelendirdiği bazı medya kuruluşlarını hedef aldı. Trump, "Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylediğinde, bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran donanmasına ait 159 geminin tamamını batırdığını öne süren Trump, "Bunların yaptığı, hiç olmaması gereken yerde İran'a boş yere umut vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argümanlar üretir" değerlendirmesinde bulundu.