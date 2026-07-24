Trump'tan Yeni Gümrük Vergileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Yeni Gümrük Vergileri

Trump\'tan Yeni Gümrük Vergileri
24.07.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, zorla işçilikle üretilen ürünler için 60 ülkeye gümrük vergileri getirdi, Türkiye de dahil.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, zorla işçilikle üretilen ürünlerin ithalatını engellemekte yetersiz kaldığı gerekçesiyle 60 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri getirdi. Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler için yüzde 12,5'e varan ek vergi uygulanırken, kararın küresel ticaret gerilimini yeniden tırmandıracağı değerlendiriliyor.

Washington, zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatını engelleme konusunda yeterli adım atmadıklarını savunduğu Türkiye'nin de bulunduğu 60 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri getirdi.

24 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, zorla çalıştırılarak üretilen malların ithalatını yasaklama konusunda yeterli taahhütte bulunmadığı değerlendirilen ülkelere yüzde 12,5 oranında vergi uygulanacak. Türkiye de bu grupta yer aldı. Taahhütte bulunduğu belirtilen ülkeler için ise vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

Yeni tarifeler Çin, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Kanada, Japonya ve Hindistan gibi ABD'nin en büyük ticaret ortaklarını da kapsıyor. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), söz konusu 60 ülkenin ABD ithalatının yaklaşık yüzde 99,4'ünü oluşturduğunu açıkladı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, kararın Başkan Trump'ın talimatıyla alındığını belirterek, bunun hem insan hakları ihlallerine hem de piyasa dengesini bozan ticaret uygulamalarına karşı atılmış bir adım olduğunu öne sürdü. Greer, yeni tarifelerin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında yürürlüğe konulduğunu açıkladı.

Trump yönetimi, yılın başında uygulamaya koyduğu genel yüzde 10'luk geçici ithalat vergisinin sona ermesinin ardından yeni yasal dayanaklarla ticaret politikasını sürdürme yoluna gitti. ABD Yüksek Mahkemesi daha önce Trump'ın olağanüstü hal yetkilerine dayanarak uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergilerinin önemli bölümünü hukuka aykırı bulmuştu.

Washington, ABD ekonomisi açısından kritik öneme sahip bazı ürünleri yeni tarifelerin dışında bıraktı. ABD'de arz sıkıntısına yol açabilecek hammaddeler, ülkede yeterli miktarda üretilemeyen ürünler ve alternatif tedarik kaynağı bulunmayan mallar muafiyet kapsamına alındı.

KARARA ULUSLARARASI TEPKİ

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, tarifelerin gerekçesini ikna edici bulmadıklarını belirterek AB'nin işçi hakları konusunda yüksek standartlara sahip olduğunu söyledi.

Çin, zorla çalıştırma iddialarını bir kez daha reddederken, Brezilya kararı "haksız" ve "keyfi" olarak nitelendirdi. Japonya ve Avustralya da yeni tarifelerden duydukları rahatsızlığı dile getirerek kararın uluslararası ticaret kurallarıyla bağdaşmadığını savundu.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Yeni Gümrük Vergileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor
Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi
3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı 3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
Diyarbakır’da 685 kişi CHP’den istifa etti Diyarbakır'da 685 kişi CHP'den istifa etti
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar o anlar kamerada Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar; o anlar kamerada

11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
11:12
CHP’de büyük çöküş Meclis’teki parti sıralaması değişti
CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti
10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
10:52
Özgür Özel’in ardından CHP’de deprem İşte istifa eden milletvekili sayısı
Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı
10:31
Turizm sektöründe çalışanlara müjde Bakanlık her ay prim desteği verecek
Turizm sektöründe çalışanlara müjde! Bakanlık her ay prim desteği verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 11:56:40. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Yeni Gümrük Vergileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.