Trump\'tan Yeni Gümrük Vergisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni küresel gümrük vergileri, yüzde 10 oranıyla uygulamaya konuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni küresel gümrük vergileri, Yüksek Mahkeme'nin cuma günü geniş kapsamlı ithalat vergilerinin çoğunu engellemesinin ardından yüzde 10 oranıyla yürürlüğe girdi. Trump, geçen haftaki mahkeme kararından birkaç saat sonra yeni vergiyi 24 Şubat'tan itibaren geçerli kılacak kararnameyi imzaladı.

Trump yönetimi, söz konusu vergiyi 1974 Ticaret Yasası'nın 122'nci maddesi kapsamında uyguluyor. Bu madde, başkana kongre onayı olmadan 150 gün boyunca vergi koyma yetkisi tanıyor. Trump, vergileri yüzde 15'e çıkarma tehdidinde bulunsa da henüz bu yönde resmi bir talimat yayımlanmadı.